Ансамбль «Солисты Дамаска» выступил в Новосибирской области

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

Артисты объединились, чтобы принять участие в XVII Международном музыкальном фестивале «Собираем друзей» в Москве. В наш город они приехали по приглашению ГАУК «Сибирь-Концерт»: министерство культуры Новосибирской области одобрило и поддержало эту инициативу.

2 года назад Сибирский хор дважды побывал в Сирии с особой творческой миссией, выступил на сцене Дамасского оперного театра и перед нашими военными на авиабазе «Хмеймим». Теперь уже сирийские артисты с ответным визитом побывали в нашем городе и с большим успехом выступили на площадке ГАУК «Сибирь-Концерт». Хозяева площадки - Сибирский хор - приветствовали гостей, исполнив песню на арабском языке.

В исполнении ансамбля «Солисты Дамаска» прозвучали гимны и молитвы на арабском языке. Зрители услышали знакомые произведения на языке оригинала под аккомпанемент традиционных классических и народных арабских инструментов - бузук, най, канун.

По словам заместителя министра культуры Новосибирской области Оксаны Грегул, подобные проекты сегодня важны не столько с политической точки зрения, сколько с эмоциональной и общечеловеческой.

- Нам выдалась уникальная возможность приобщиться к культуре другой страны, посмотреть на красоту ее людей, погрузиться в ее атмосферу. Это только начало сезона, у нас впереди еще много проектов, эмоций. Этот проект, безусловно, уникальный. Я думаю, что он очень полюбится здесь, - отметила замминистра.

Серией концертов 2023 года руководит дирижер Сирийского национального симфонического оркестра Мисак Багбударян. Он собрал в один коллектив музыкантов с богатым опытом международных выступлений, и результат совместной работы маэстро и артистов оказался впечатляющим.

- У нас очень хорошие отношения с Россией, и нам хочется больше узнать о русской культуре, людях. А это возможно только благодаря культурным связям. Мы как раз сейчас строим культурные мосты. И надеемся, что то, что мы начали, продолжится, - прокомментировал событие дирижер.