Житель Новосибирской области погасил долг, чтобы оформить дарственную на брата

Житель Новосибирской области выплатил 39 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Сузунского района Новосибирской области решил оформить дарственную на брата. Для этого ему пришлось погасить образовавшуюся задолженность.

В отношении 43-летнего мужчины возбудили два исполнительных производства. Выяснилось, что ранее сибиряк занимался предпринимательской деятельностью. Однако страховые взносы он не выплачивал.

Избавляться от долга новосибирец не спешил. К нему в квартиру несколько раз наведывались приставы, однако дверь всегда открывала его мать. Женщина заявила, что сын переехал в Новосибирск.

− За должником были зарегистрированы недвижимость в Новосибирске и автомобиль Mitsubishi Diamante. Судебный пристав-исполнитель вынесла постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении имущества гражданина, − сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Некоторое время назад сибиряк пришел на прием в отделение судебных приставов. Он хотел снять запрет, наложенный на квартиру. Объяснил, что собирается оформить дарственную на брата. Сделать это можно было только после полного погашения долга.

В итоге житель Новосибирской области выплатил 39 тысяч рублей – 36,5 тысячи налогового сбора и 2,5 тысячи исполнительского сбора.

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