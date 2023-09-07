Житель Новосибирской области погасил долг, чтобы оформить дарственную на брата

Житель Новосибирской области выплатил 39 тысяч рублей.
Фото: Даниил ОПАРИН
Житель Сузунского района Новосибирской области решил оформить дарственную на брата. Для этого ему пришлось погасить образовавшуюся задолженность.
В отношении 43-летнего мужчины возбудили два исполнительных производства. Выяснилось, что ранее сибиряк занимался предпринимательской деятельностью. Однако страховые взносы он не выплачивал.
Избавляться от долга новосибирец не спешил. К нему в квартиру несколько раз наведывались приставы, однако дверь всегда открывала его мать. Женщина заявила, что сын переехал в Новосибирск.
− За должником были зарегистрированы недвижимость в Новосибирске и автомобиль Mitsubishi Diamante. Судебный пристав-исполнитель вынесла постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении имущества гражданина, − сообщили в ГУ ФССП России по региону.
Некоторое время назад сибиряк пришел на прием в отделение судебных приставов. Он хотел снять запрет, наложенный на квартиру. Объяснил, что собирается оформить дарственную на брата. Сделать это можно было только после полного погашения долга.
В итоге житель Новосибирской области выплатил 39 тысяч рублей – 36,5 тысячи налогового сбора и 2,5 тысячи исполнительского сбора.
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