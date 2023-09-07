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НовостиОбщество7 сентября 2023 5:20

Житель Новосибирской области погасил долг, чтобы оформить дарственную на брата

Мужчина не выплачивал страховые взносы
Анастасия ХРОМЫХ
Житель Новосибирской области выплатил 39 тысяч рублей.

Житель Новосибирской области выплатил 39 тысяч рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Сузунского района Новосибирской области решил оформить дарственную на брата. Для этого ему пришлось погасить образовавшуюся задолженность.

В отношении 43-летнего мужчины возбудили два исполнительных производства. Выяснилось, что ранее сибиряк занимался предпринимательской деятельностью. Однако страховые взносы он не выплачивал.

Избавляться от долга новосибирец не спешил. К нему в квартиру несколько раз наведывались приставы, однако дверь всегда открывала его мать. Женщина заявила, что сын переехал в Новосибирск.

− За должником были зарегистрированы недвижимость в Новосибирске и автомобиль Mitsubishi Diamante. Судебный пристав-исполнитель вынесла постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении имущества гражданина, − сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Некоторое время назад сибиряк пришел на прием в отделение судебных приставов. Он хотел снять запрет, наложенный на квартиру. Объяснил, что собирается оформить дарственную на брата. Сделать это можно было только после полного погашения долга.

В итоге житель Новосибирской области выплатил 39 тысяч рублей – 36,5 тысячи налогового сбора и 2,5 тысячи исполнительского сбора.

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