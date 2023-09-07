Накануне отметил юбилей: мёртвого пенсионера нашли на железной дороге в Новосибирской области

Мёртвого мужчину нашли на железной дороге в НСО. Фото: УТ МВД СФО.

В Тогучинском районе Новосибирской области на железной дороге обнаружили труп мужчины. Лежащего на путях человека заметил машинист грузового поезда на перегоне станций Буготак-Восточная. Он сообщил об этом транспортным полицейским.

– Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские обнаружили на железнодорожных путях в районе остановочного пункта Криница мужчину без признаков жизни. Установлено, что погибший – житель Новосибирска, накануне ему исполнилось 65 лет, – говорится в сообщении УТ МВД по СФО.

В транспортной полиции устанавливают обстоятельства, при которых погиб мужчина. Предварительно известно, что он шел на небезопасном расстоянии от железнодорожного полотна, и его задел поезд.

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