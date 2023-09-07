В Новосибирске полиция ищет педофила, замеченного на детской площадке.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске полицейские ищут мужчину, подозреваемого в педофилии. Ориентировку на него массово рассылают в родительских чатах.
– Мужчину действительно разыскивают, – подтвердил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Согласно ориентировке, распространяемой в родительских чатах, извращенца заметили на детской площадке рядом с домом №4 на улице Куприна. Там 29 августа, в период с 12 дня до 16:00 он совершил развратные действия.
Одет он был, по словам очевидцев, в светлую футболку, синие шорты. У него славянская внешности и рост примерно 175-185 см. На вид подозреваемому от 30 до 40 лет.
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