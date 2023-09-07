В Новосибирске студентов вузов массово протестируют на наркотики.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске студентов вузов будут тестировать на наркотическую зависимость. Приказ об этом за подписью экс-министра образования НСО Сергея Федорчука появился на сайте регионального Минобра. В документе говорится, что тестирование необходимо для профилактики незаконного употребления учащимися наркотиков.
– Организовать проведение социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях в срок с 15 сентября 2023 года по 1 ноября 2023, – сказано в документе.
Результаты проведенного тестирования, согласно документу, необходимо предоставить до 1 декабря 2023 года.
В приказе сказано, что руководство учебных заведений обязано обеспечить участие студентов в массовом тестировании на наркотики.
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