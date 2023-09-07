На станции в Новосибирске поймали парня с пакетом синтетического наркотика. Фото: стоп-кадр.
На станции Новосибирск, рядом с остановочной платформой «Пригородный простор», задержали 25-летнего парня. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.
– В ходе личного досмотра транспортные полицейские обнаружили и изъяли у мужчины полимерный пакет с запрещенным веществом, которое злоумышленник приобрел с использованием сети «Интернет», – сообщает УТ МВД СФО.
Экспертиза показала, что в пакете был синтетический наркотик. На допросе новосибирец заявил, что купил его для личного употребления.
– Плотно употребляю полгода, – спокойно сказал новосибирец на допросе.
Он добавил, что понимал, что совершает преступление. Но его это не остановило.
На парня возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Ему грозит до 3-х лет лишения свободы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер