На станции в Новосибирске поймали парня с пакетом синтетического наркотика. Фото: стоп-кадр.

На станции Новосибирск, рядом с остановочной платформой «Пригородный простор», задержали 25-летнего парня. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

– В ходе личного досмотра транспортные полицейские обнаружили и изъяли у мужчины полимерный пакет с запрещенным веществом, которое злоумышленник приобрел с использованием сети «Интернет», – сообщает УТ МВД СФО.

Экспертиза показала, что в пакете был синтетический наркотик. На допросе новосибирец заявил, что купил его для личного употребления.

– Плотно употребляю полгода, – спокойно сказал новосибирец на допросе.

Он добавил, что понимал, что совершает преступление. Но его это не остановило.

На парня возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Ему грозит до 3-х лет лишения свободы.

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