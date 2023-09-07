ХК «Сибирь» показали обновленную форму для первого матча в новом ЛДС

Хоккейная «Сибирь» сыграет своей первый матч на новой ледовой арене в Новосибирске в новой форме. Фото: ХК "Сибирь"

Хоккейная «Сибирь» сыграет своей первый матч на новой ледовой арене в Новосибирске в новой форме. Об этом сообщили в соцсетях ХК.

— Завтрашний матч «Сибирь» сыграет в специальной форме, приуроченной к открытию новой арены в Новосибирске! — сообщается в официальной группе ХК «Сибирь».

Одним из первых обновленный комплект примерил нападающий Владимир Бутузов. На джерси по традиции центральное место занимает главный символ «Сибири» — снежинка. А «изюменкой» нового спортивного свитера стал рисунок витражей нового ЛДС.

Среди болельщиков мнения насчет новой формы разделились. Кто-то посчитал ее «слишком неоригинальной», а кто-то тут же захотел приобрести себе такую же.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber