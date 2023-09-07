В Новосибирской области наказали чиновника, взявшего на работу экс-полицейского. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области наказали чиновника, взявшего на работу экс-полицейского. Нарушения при трудоустройстве обнаружила прокуратура во время проверки.

— В МКУ «Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения на работу принят бывший сотрудник отделения МВД России по Чистоозерному району, — сообщили в областной прокуратуре. — В нарушение закона «О противодействии коррупции» новый работодатель не направил в течение 10 дней сведения о заключении трудового договора с сотрудником, ранее занимавшим должность госслужащего, на предыдущее место работы.

В отношении директора организации возбудили административное дело и вынесли представление.

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