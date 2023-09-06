Министр энергетики РФ Николай Шульгинов посетил новосибирскую ТЭЦ-3

Новосибирскую ТЭЦ-3 посетил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Фото: СГК
Новосибирскую ТЭЦ-3 посетил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Он прибыл в Новосибирск с рабочим визитом и заодно захотел взглянуть, как работает станция, которой вскоре предстоит модернизация.
— Министр подчеркнул важность обновления теплоэлектростанции, расположенной близко к центру города, — сообщили в Сибирской генерирующей компании.
В СГК сообщили, что на ТЭЦ-3 планируется заменить два турбогенератора, заменить котел в котельном цехе и построить новые электрофильтры.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер