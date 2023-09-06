Под Новосибирском задержали двух друзей за пьяную езду на угнанной иномарке.

В поселке Сузун Новосибирской области полицейские задержали двух друзей 35 и 36 лет за пьяную езду на угнанной иномарке. Мужчины не остановились для проверки документов.

- Автоинспекторы организовали преследование нарушителя. Он не подчинялся неоднократным требованиям и продолжал набирать скорость. В результате непродолжительной погони преследуемая машина наехала на бордюрный камень и прекратила движение, - сообщили в ГУ МВД.

Освидетельствование, проведенное на месте инцидента, потвердило алкогольное опьянение старшего друга. Также выяснилось, что у него нет водительских прав, и он не является владельцем машины.

Как оказалось, после совместного распития алкоголя, мужчины взяли ключи от машины знакомого и уехали кататься.

В отношении них возбуждено дело за групповой угон. 36-летний мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему также назначили десть суток ареста.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber