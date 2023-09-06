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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 17:31

Под Новосибирском задержали двух друзей за пьяную езду на угнанной иномарке

Под Новосибирском полицейские задержали угонщиков за пьяную езду
Полина ШЕВЧЕНКО
Под Новосибирском задержали двух друзей за пьяную езду на угнанной иномарке.

Под Новосибирском задержали двух друзей за пьяную езду на угнанной иномарке.

В поселке Сузун Новосибирской области полицейские задержали двух друзей 35 и 36 лет за пьяную езду на угнанной иномарке. Мужчины не остановились для проверки документов.

- Автоинспекторы организовали преследование нарушителя. Он не подчинялся неоднократным требованиям и продолжал набирать скорость. В результате непродолжительной погони преследуемая машина наехала на бордюрный камень и прекратила движение, - сообщили в ГУ МВД.

Освидетельствование, проведенное на месте инцидента, потвердило алкогольное опьянение старшего друга. Также выяснилось, что у него нет водительских прав, и он не является владельцем машины.

Как оказалось, после совместного распития алкоголя, мужчины взяли ключи от машины знакомого и уехали кататься.

В отношении них возбуждено дело за групповой угон. 36-летний мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему также назначили десть суток ареста.

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