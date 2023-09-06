ЗАГС опубликовал статистику смертности в Новосибирской области за 2023 год.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
ЗАГС опубликовал статистику смертности в Новосибирской области. В августе в регионе скончались 2 919 человек, а родились 2 618.
За восемь месяцев в Новосибирской области умерли 23 524 человек, а появились на свет 17 693 младенца.
По сравнению с июлем 2023 года, в регионе выросла смертность. В то же время отмечается и рост рождаемости.
В августе 2022 года в регионе скончались 2 972, а родились 2 512. А за период с января по август 2022 года выдано 26 012 свидетельств о смерти и 18 115 - о рождении.
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