В Новосибирской области на Восточном обходе запустили движение по путепроводу

В Новосибирской области запустили движение по путепроводу на Восточном обходе. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области запустили движение по путепроводу на Восточном обходе. Его длина составляет 85 метров. Об этом рассказали в правительстве региона.

— Объект уникальный, значимость его — стратегическая, так как это — один из этапов создания опорной сети дорог вокруг Новосибирской агломерации, — пояснил губернатор региона Андрей Травников.

Благодаря новой развязке, которую очень ждали жители окрестных населенных пунктов, расстояние между Новолуговым и Ремесленным сократилось почти на 1, 5 километра. И ездить стало удобнее: вместо грунтовой дороги теперь можно передвигаться по асфальтированной.

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