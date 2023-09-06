Мэр Новосибирска проехался на новом троллейбусе № 29

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что проехался на новом троллейбусе № 29. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что проехался на новом троллейбусе № 29. Транспорт начал ходить по городу с сентября. Маршрут проходит из Кировского в Ленинский район.

— Этот транспорт достаточно востребован. В рабочее время, это не час пик, тем не менее, все сидячие места были заняты, маршрут пользуется популярностью, — отметил мэр Новосибирска на встрече с журналистами 6 сентября.

Градоначальник также отметил, что оплатил проезд по карте через телефон. В транспорте, по словам мэра, работает система контроля, несмотря на то, что были попытки проезда бесплатно.

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