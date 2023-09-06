В новосибирском кардиоцентре появятся семь новых корпусов к 2029 году

В новосибирском кардиоцентре появится семь новых корпусов. Фото: Правительство НСО

В новосибирском кардиоцентре имени Е.Н. Мешалкина построят семь новых корпусов. Их общая площадь составит почти 70 тысяч квадратных метров.

В рамках проекта запланирована реконструкция отделения радиотерапии, левого крыла главного и лабораторного корпусов. На территории больницы построят детский и взрослый лечебные корпуса, здания для хранения материалов, многоуровневая автостоянка на 500 мест, гараж с мастерскими и бытовками.

Модернизация медцентра завершится к 2029 году. На это выделят почти 13 миллиардов рублей.

Также в больнице может появиться вторая в России гибридная МРТ-операционная. Она предназначена для оперативного лечения травм нервной системы и патологий сердечно-сосудистой системы.

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