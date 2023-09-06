Спортсмены из Барнаула пополнили сборную России по рафтингу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Айском пороге реки Катунь завершилось Первенство России по рафтингу среди спортсменов до 20 лет, сообщает «Вечерний Барнаул». Соревнования прошли в Алтае уже в пятый раз.

В этом году участниками стали 30 мужских и женских экипажей из Алтайского и Красноярского краев, Белгородской, Новосибирской и Липецкой областей, Санкт-Петербурга.

Барнаульские спортсмены завоевали 13 медалей по нескольким дисциплинам. Лучшие результаты показала мужская команда «Алтай-22». Рафтерам удалось взять пять серебряных и пять бронзовых медалей.

По результатам соревнований 12 спортсменов из Алтая пополнили сборную команды России по рафтингу до 20 лет.

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