В Новосибирске школу обязали снести ветхую спортивную площадку. Фото: Прокуратура НСО

В Советском районе Новосибирска в одной из школ демонтировали спортивную площадку. Она была небезопасна для детей.

- В ходе проверки в спортивном комплексе школы выявлено нарушение требований ГОСТ, которые могут привести к травмированию детей. Осмотром спортивной площадки установлено, что ремонту она не подлежит в связи с ветхостью, имеются выступающие элементы конструкции, острые кромки, сколы, способные нанести травму ребенку, - говорится в сообщении прокуратуры.

При этом на территории школы обустроена современная спортплощадка с тренажерами.

По требованию прокурора администрация учебного заведения убрала старые спортивные сооружения и инвентарь.

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