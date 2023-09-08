+15 градусов и дожди обещают в Новосибирске 8 сентября

В пятницу, 8 сентября, в Новосибирске по-прежнему будет прохладная погода. Синоптики обещают дождь, ночью +7…+9 градусов, а днем +15…+17.

— Ожидаются небольшие дожди, но местами сохранится высокая пожароопасность. Западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Холодно будет и по Новосибирской области: ночью до +2…+7, местами, днем — до +12…+17. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, ночью по западу, днем по юго-востоку местами умеренные дожди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер