На ней теперь вкрапления: новосибирец обвинил строителей моста в порче автомобиля

Машину не берут никакие средства. Фото: Семен Алексеев

Новосибирец собирает документы на возмещение ущерба за испорченный автомобиль. По его словам, машина пострадала, когда проезжала развязку на автовокзале, где идет строительство моста.

- В понедельник утром проезжал развязку на автовокзале. Над съездом на Ипподромку рабочие красили металлические конструкции моста, и что-то похожее на краску с песком летело на проезжающие внизу автомобили. Теперь на машине вкрапления, как наждачная бумага, - рассказал пострадавший КП-Новосибирск.

Мужчина добавил, что машину не берут никакие средства. Единственный способ восстановить поверхность - полировка.

Новосибирец уверен, что пострадавших от краски еще много. Он предлагает объединяться и требовать компенсации.

Новосибирский юрист Егор Горшков рассказал КП-Новосибирск, что пострадавший может вернуть деньги за ремонт авто. Но ему придется доказать связь между повреждениями и ремонтными работами.

- В данной ситуации надо в первую очередь провести техническую экспертизу повреждений машины и установить причинно-следственную связь между повреждениями и работами, которые проводились в том момент на мосту. Если связь будет установлена, то владелец машины может подать мотивированную претензию с приложением заключения экспертизы в подрядную организацию о возмещении вреда его имуществу в порядке ст. 1064 ГК РФ. В случае отказа в удовлетворении претензии владелец автомобиля вправе обратиться в суд за принудительным взысканием причиненного ущерба и морально вреда, - рассказал КП-Новосибирск Егор Горшков.

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