В Новосибирской области директор Фонда развития ЖКХ покинул пост

В Новосибирской области директор Фонда развития ЖКХ Евгений Ким покинул свой пост. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области директор Фонда развития ЖКХ Евгений Ким покинул свой пост. У него истек срок трудового договора 2 сентября. Его обязанности теперь будет исполнять Дмитрий Кулешов — его бывший заместитель.

— На период отсутствия исполнительного директора его обязанности исполняет первый заместитель исполнительного директора. В случае освобождения исполнительного директора от должности, в связи с истечением срока полномочий или досрочно, лицо, исполняющее обязанности исполнительного директора назначается приказом министерства, — сообщает «РБК-Новосибирск».

Напомним, выборы директора фонда были назначены еще в августе, однако не состоялись по техническим причинам. Они должны были проходить в онлайн-формате, но система дала сбой, и оперативно восстановить ее не удалось. В начале сентября стало известно, что назначать и. О главы будет областное МинЖКХ.

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