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НовостиОбщество6 сентября 2023 13:08

Представитель новосибирской прокуратуры высказался против судов присяжных

Иногда сотруднику ведомства непонятна их логика
Анастасия ХРОМЫХ
Представитель прокуратуры Новосибирской области Александр Власов выступил за отмену судов присяжных.

Представитель прокуратуры Новосибирской области Александр Власов выступил за отмену судов присяжных.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель прокуратуры Новосибирской области Александр Власов выступил за отмену судов присяжных. Свою позицию он объяснил в беседе с КП-Новосибирск.

− В этом году снизилось количество оправдательных приговоров. За 2022 год было реабилитировано 13 человек – тех лиц, которые, как я считаю, совершенно необоснованно были освобождены от уголовной ответственности. Это лица, совершившие убийства и причинившие тяжкий вред здоровью, повлекший смерть. Их освободили из-под стражи, в отношении 12 из них мы оспорили приговор. В итоге оправдательный приговор был отменен, − рассказал КП-Новосибирск начальник уголовно-судебного управления прокуратуры региона.

По словам Александра Власова, в этом году троих осудили. По другим идут апелляционные производства.

− К сожалению, двоих повторно оправдали, один из них – Гомзяков. Честно могу сказать, что иногда я не могу понять логику присяжных заседателей, − высказался наш собеседник.

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