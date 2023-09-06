Представитель новосибирской прокуратуры высказался против судов присяжных

Представитель прокуратуры Новосибирской области Александр Власов выступил за отмену судов присяжных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель прокуратуры Новосибирской области Александр Власов выступил за отмену судов присяжных. Свою позицию он объяснил в беседе с КП-Новосибирск.

− В этом году снизилось количество оправдательных приговоров. За 2022 год было реабилитировано 13 человек – тех лиц, которые, как я считаю, совершенно необоснованно были освобождены от уголовной ответственности. Это лица, совершившие убийства и причинившие тяжкий вред здоровью, повлекший смерть. Их освободили из-под стражи, в отношении 12 из них мы оспорили приговор. В итоге оправдательный приговор был отменен, − рассказал КП-Новосибирск начальник уголовно-судебного управления прокуратуры региона.

По словам Александра Власова, в этом году троих осудили. По другим идут апелляционные производства.

− К сожалению, двоих повторно оправдали, один из них – Гомзяков. Честно могу сказать, что иногда я не могу понять логику присяжных заседателей, − высказался наш собеседник.

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