Жители Новосибирской области могут сделать свой регион успешнее благодаря конкурсу общественных стартапов

В Новосибирской области стартует пятый конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области стартует пятый конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее», в рамках которого активные жители могут представить и реализовать свои социально-значимые проекты при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

— Это важный проект, благодаря которому люди стали больше верить в себя, смогли найти собеседников и сторонников, получают возможности для реализации своих идей. Также конкурс дает возможности для повышения уровня грамотности, стирает барьер между гражданином и государством. И я хочу выразить большую благодарность нашему Правительству Новосибирской области за такую совместную и системную работу, за вложение бюджетов и реализацию гражданских проектов, — подчеркнул сенатор Российской Федерации Александр Карелин.

Основной целью конкурса является повышение активности и вовлеченности инициативных групп граждан в решение социально значимых проблем. Участниками могут стать инициативные группы граждан не менее 3-х человек, проживающие на территории Новосибирской области. Операторы конкурса начнут работу с жителями с 13 сентября. Реализация проектов возможна уже с 1 октября. Максимальный размер одного стартапа составляет 100 тысяч рублей. С дополнительной информацией можно ознакомиться на портале информационной поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив Новосибирской области.

Конкурс стартовал в 2020 году при поддержке Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и депутатского корпуса.

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