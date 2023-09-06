Жительница Бийска избила супругу мужчины, в которого была влюблена

В отношении напавшей возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Бийска сильно избила жену местного жителя, в которого была влюблена. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. На улице она увидела соперницу, и решила с ней разобраться.

Бийчанка схватила оппонентку за волосы, начала бить ее кулаком по голове. После повалила потерпевшую на землю и принялась душить. Параллельно она выкрикивала в ее адрес угрозы убийством.

Женщин разнял местный житель, ставший «яблоком раздора».

В отношении напавшей возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Как отметила помощник прокурора Бийска Елена Герасимова, ей грозит до двух лет лишения свободы.

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