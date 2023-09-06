Два телефона и личные вещи: под Новосибирском разыскивают похитителей имущества

Под Новосибирском разыскивают похитителей имущества. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Новосибирские полицейские ищут двух похитителей имущества. Мужчина и женщина обокрали посетителей столовой.

- 24 августа неизвестные, пройдя в помещение общепита на территории Толмачевского сельсовета, похитили рюкзак, в котором находилось имущество граждан. Сумма ущерба составила более 26 тысяч рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

В полиции КП-Новосибирск уточнили, что в рюкзаке находились два сотовых телефона и личные вещи.

Если вы узнали людей на фото и видео, правоохранители просят обратиться по телефонам 8 (383) 293-32-02, 8 (913)-011-83-04.

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