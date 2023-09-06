В Новосибирске поймали 25-летнего парня с наркотиками

Парня поймали вблизи остановочной платформы «Пригородный простор». Фото: УТ МВД России по СФО

В Новосибирске задержали 25-летнего молодого человека с наркотиками. Об этом сообщили в УТ МВД России по СФО.

Парня поймали вблизи остановочной платформы «Пригородный простор». При нем обнаружили полимерный пакет с запрещенным веществом. Выяснилось, что сибиряк приобрел наркотик через интернет.

− Эксперты установили, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения, − говорится в публикации.

В отношении парня возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 228 УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber