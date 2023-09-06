Мэр Новосибирска рассказал, в каком случае отопительный сезон может начаться раньше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что к теплу можно подключиться раньше старта отопительного сезона, подав заявку.

- Я напоминаю, что в соответствии с законодательством, мы начинаем отопительный сезон, исходя из погодных условий. Не менее пяти дней температура должна быть ниже +8 градусов. Но мы ввели в свою практику работы включение отопления точечно, по индивидуальной заявке. Особое внимание уделяется заявкам от больниц, детских садов, школ, - сообщил в ходе часа прессы мэр.

Он напомнил, что подключение к теплу проходит в три этапа. Сначала отопление включают в социальных объектах, затем в жилом секторе, а после - на промышленных площадках.

Согласно прогнозу на сентябрь, первые заморозки придут в город уже на этой неделе. Ночью температура воздуха понизится до 0...-2 градусов. Похолодание в дневные часы до +7...+10 градусов синоптики прогнозируют в третьей декаде месяца.

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