Завораживающее зрелище: новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел звездные скопления

Астрофотограф Алексей Поляков из Новосибирска запечатлел звездные скопления. Фото: https://vk.com/nsk360

Астрофотограф Алексей Поляков из Новосибирска запечатлел звездные скопления. Завораживающие снимки он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Как отметил сибиряк, фотографии были сделаны на Алтае.

Невероятно красиво! Фото: https://vk.com/nsk360

− Небо на Алтае нас не сильно баловало в этом году, приходилось ловить объекты между облаками, − написал Алексей Поляков.

На снимке как будто запечатлен волшебный мир. Фото: https://vk.com/nsk360

Снимки сделаны в монохроме. По словам астрофотографа, ему еще предстоит доснять цвет.

На снимках запечатлены М33 − галактика Треугольника, М31 − галактика Андромеды, М-45 Плеяды и NGC 281 – «Пакман» в Кассиопее.

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