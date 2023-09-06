В Новосибирске «Тойота» сбила 9-летнего мальчика, переходившего дорогу

Иномарка сбила 9-летнего мальчика. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. ДТП случилось днём в среду, 6 сентября, в Ленинском районе города.

- В 13:10 48-летний водитель «Тойоты королла» ехал по улице Забалуева, со стороны улицы Порт Артурская, в сторону улицы Колхидская, - сообщает Госавтоинспекция по Новосибирску. - Напротив дома № 49 к.1 по улице Забалуева он сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу по переходу.

Пострадавшего ребёнка доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС.

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