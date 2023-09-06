«Находится в реанимации»: родные сбитого в Новосибирске велосипедиста ищут свидетелей ДТП

Касым Кабалдинович – мастер спорта СССР, участник и призер множества соревнований. Фото: предоставлено Зариной Сагандыковой

В Новосибирске автомобиль сбил велосипедиста – ветерана велогонок Касыма Сагандыкова. Сейчас мужчина находится в реанимации. Его родные пытаются найти свидетелей ДТП, сообщила КП-Новосибирск племянница пострадавшего Зарина.

ДТП произошло 29 августа на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев.

− Мой дядя был на велосипеде, ехал на работу. Полной информации о случившемся нет, он до сих пор находится к реанимации. К нему не пускают, − рассказала КП-Новосибирск Зарина Сагандыкова.

Родные написали заявление в полицию. Они просят откликнуться тех, кто владеет хоть какой-то информацией о ДТП.

Касым Кабалдинович – мастер спорта СССР, участник и призер множества соревнований.

Уважаемые читатели, если вы стали свидетелями данного ДТП, пожалуйста, позвоните по номерам 8-965-999-99-42 (Эльмира), 8-913-718-01-45 (Анатолий).

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