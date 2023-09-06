Решил, что ушла к другому: в Новосибирске вынесли приговор ревнивцу, заминировавшему квартиру девушки

Новосибирца осудили на год за ложное сообщение о минировании квартиры. Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области

Суд приговорил жителя Новосибирска к ограничению свободы на год за ложное сообщение о минировании квартиры. Приговор вынесли 6 сентября.

17 ноября 2022 года мужчина находился с девушкой в квартире дома на улице Челюскинцев. Она попросила у него тысячу рублей. После отказа мужчины между влюбленными возникла ссора. В порыве гнева девушка ушла из дома, а осужденный выпил 12 литров пива. Решив, что девушка направилась к другому, он позвонил в службу 112 и сообщил оператору о минировании квартиры подруги.

- Приговором суда признан виновным, и ему назначено наказание в виде в виде ограничения свободы на срок 1 год, - говорится в сообщении Железнодорожного суда.

На период действия приговора мужчине нельзя менять место жительства и выезжать из города. А также необходимо ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Приговор не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber