Избил скалкой и зарезал: в Новосибирской области мужчина жестоко расправился с соседкой

Житель Новосибирской области жестоко расправился с соседкой-пенсионеркой. Фото: СУ СК РФ по НСО

Житель Новосибирской области жестоко расправился с соседкой-пенсионеркой. Во время ссоры 55-летний мужчина нанес 68-летней знакомой удары скалкой и ножом.

Трагедия произошла в конце июня 2023 года в одном из сел Куйбышевского района. Как рассказали в прокуратуре НСО, сибиряк пришел в гости к пенсионерке. Вместе они распивали спиртное, в какой-то момент между ними произошел конфликт.

− В ходе ссоры гость нанес скалкой и ножом множественные удары в жизненно-важные органы знакомой. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, − сообщили в пресс-службе ведомства.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Как уточнили в Следственном комитете региона, обвиняемый полностью признал свою вину.

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