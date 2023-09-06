Губернатор Андрей Травников открыл движение по путепроводу на второй транспортной развязке Восточного обхода Новосибирска

Работы на путепроводе полностью выполнены. Фото: Правительство НСО

Обеспечен комфортный и безопасный подъезд к населённым пунктам Новолуговое и Ремесленный, а также к нескольким садовым обществам. Путепровод длиной 85 погонных метров – важная часть транспортной развязки на 23-ем километре Восточного обхода. Андрей Травников подчеркнул, что 16 тысяч жителей окрестных сёл очень давно и с надеждой ожидали ввода в эксплуатацию этой развязки.

- Объект уникальный, значимость его – стратегическая, так как это – один из этапов создания опорной сети дорог вокруг Новосибирской агломерации. Перспективы по Восточному обходу – выход от Северного объезда – трассы «Байкал» – на юг, за Искитим, на Чуйский тракт. Строительство прямо сейчас идёт, первый этап открыт. На этом объекте мы всегда имеем возможность поощрить добросовестных подрядчиков, и, если работа идёт с опережением, мы приближаем финансирование. Это – объект федеральный, подрядчик сильный – наша компания «Новосибирскавтодор». Они подтверждают, что готовы работать с опережением, поэтому приближение финансирования мы будем обсуждать с федеральным агентством, – отметил Губернатор.

Работы на путепроводе полностью выполнены: уложено покрытие проезжей части из асфальтобетона, нанесена разметка, выполнено инженерное обустройство, установлена линия искусственного освещения. Также уложено асфальтобетонное покрытие на подходах к путепроводу и съездах транспортной развязки.

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