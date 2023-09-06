Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на сентябрь в Новосибирске

Новосибирцев ожидает перепад температур и обильные осадки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске температура воздуха будет выше нормы. Среднемесячная температура составит +10...+12 градусов, сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

- Во второй пятидневке ожидается понижение температуры ночью до +2...+7 градусов, местами заморозки 0...-2 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +12...+17 градусов, - рассказали синоптики.

Во второй декаде сентября температура воздуха ночью начнет повышаться. Столбики термометров покажут от +10 до +15. А в днем потеплеет до +25.

В третьей декаде ожидается резкое похолодание: до -2...+3 - ночью, до +7...+12 - днем.

Сентябрь принесет в город много осадков. Их количество будет больше нормы. В конце месяца ожидается дождь с мокрым снегом.

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