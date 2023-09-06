Редчайшую опухоль поджелудочной железы удалили 33-летней женщине в Новосибирске. Фото: Новосибирский онкодиспансер.

В Новосибирске врачи прооперировали 33-летнюю женщину. У молодой пациентки диагностировали редчайшую злокачественную опухоль поджелудочной железы.

– Солидно-папиллярная опухоль поджелудочной железы - довольно редкое новообразование, которое составляет менее 2 % от всех злокачественных опухолей поджелудочной железы, – сообщили в Новосибирском онкодиспансере.

По словам руководителя клиники, главного онколога НСО Сергея Фурсова, опухоль выявили в ходе МРТ.

– Наши специалисты блестяще выполнили эндоскопическое УЗИ с трепанбиопсией тела поджелудочной железы, был получен материал, который мы отправили на гистологическое исследование. Заключение патоморфологов – псевдо-папилярная опухоль поджелудочной железы – очень редкий случай, к счастью, поддающийся лечению. Мы начали готовить пациентку к операции, - рассказал профессор Фурсов.

Профессор отметил, что операция была трудной технически. Кроме резекции опухоли с частью поджелудочной и удаления лимфоузлов, врачам нужно было сохранить селезенку пациентки. Сложнейшую операцию выполнила команда профессионалов – в составе главного онколога Сергея Фурсова, кандидатов медицинских наук Игоря Хадагаева и Алексея Ломакина.

Пациентка сейчас восстанавливается. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

– Мы надеемся, что на этом лечение рака поджелудочной железы у нее закончится, так как данный тип опухоли не нуждается в дальнейшем в фармакологическом или радиотерапевтическом лечении, – заключил Сергей Фурсов.

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