В Новосибирской области оправдали экс-главу сельсовета Павла Киселева

Под Новосибирском экс-главу сельсовета оправдали за злоупотребление полномочиями. Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области

Суд признал невиновным экс-главу Тебисского сельского совета Чановского района в злоупотреблении полномочиями. Оправдательный приговор судья вынес 6 сентября.

Согласно материалам дела, во время исполнения своих должностных обязанностей Павел Киселев оплатил долг за электроэнергию в размере 78,5 тысяч рублей из средств бюджета сельсовета. Электричество использовалось в помещениях, принадлежащих жене экс-главы.

- Вынесен оправдательный приговор в отношении Павла Киселева, бывшего главы Тебисского сельсовета Чановского района, который органами предварительного следствия обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, - говорится в сообщении районного суда.

С экс-главы сняли обвинения из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

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