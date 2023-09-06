Новосибирцам начали звонить лжесотрудники судебного департамента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Новосибирской области начали поступать звонки от лжесотрудников суда. Об этом предупредили в Управлении судебного департамента региона.

- В компетенцию Управления судебного департамента в Новосибирской области не входит возврат долгов по кредитам и исполнение судебных решений по взысканию денежных средств с должника, - отметили в департаменте.

При помощи телефонного разговора мошенники пытаются похитить деньги у горожан.

В управлении призвали сообщать в полицию о попытках мошенников завладеть деньгами.

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