В НСО алиментщик погасил долг в 800 тысяч рублей, испугавшись уголовного дела. Фото: ГУ ФССП по НСО.

В Купинском районе Новосибирской области привлекли к ответственности злостного неплательщика алиментов. Он задолжал сыну 1,5 млн рублей. А под угрозой уголовной ответственности заплатил 800 тысяч – остаток пообещал перечислить на счет ребенка позже.

– У 41-летнего гражданина накопился долг по алиментным платежам на общую сумму 1 500 000 рублей. Ежемесячно должник самостоятельно вносил оплату в среднем около 3 000 рублей, из-за чего накопился долг. Известно, что у мужчины нет имущества, с банковских счетов деньги не поступали, поскольку не было транзакций, – сообщает ГУ ФССП по Новосибирской области.

Приставы выяснили, что алиментщик приехал из Новосибирска в район, чтобы навестить родителей. Его пригласили на прием. Гражданин явился и на него составили протокол за то, что он не сообщил о своем увольнении. Алиментщику пригрозили уголовной ответственностью за неисполнение отцовских обязанностей.

– Мужчина пообещал погасить долг, так как недавно нашел работу и не хочет быть на плохом счету. На следующий день на депозитный счет отделения судебных приставов поступило 800 тысяч рублей. Гражданин позвонил судебному приставу и сообщил, что в ближайшее время погасит оставшуюся часть долга, – рассказали в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber