Была включена плита: в Новосибирске 4-летний ребенок оказался заперт в квартире

В Железнодорожном районе Новосибирска четырехлетний ребенок остался один в квартире. Фото: МАСС
В Железнодорожном районе Новосибирска четырехлетний ребенок остался один в квартире. Дверь оказалась заблокирована, ситуацию осложняла включенная на кухне плита.
Инцидент произошел во вторник, 5 сентября, на Вокзальной магистрали. На место выдвинулись представители Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).
− Доступ обеспечен. Ребенок 2019 года рождения передан родителям, − говорится в сводке МАСС в социальной сети «ВКонтакте».
Помощь врачей малышу не потребовалась. Почему ребенок остался один − не уточняется.
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