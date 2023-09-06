Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2023 7:56

Была включена плита: в Новосибирске 4-летний ребенок оказался заперт в квартире

В Новосибирске 4-летний ребенок оказался заперт в квартире с включенной плитой
Анастасия ХРОМЫХ
В Железнодорожном районе Новосибирска четырехлетний ребенок остался один в квартире. Фото: МАСС

В Железнодорожном районе Новосибирска четырехлетний ребенок остался один в квартире. Фото: МАСС

В Железнодорожном районе Новосибирска четырехлетний ребенок остался один в квартире. Дверь оказалась заблокирована, ситуацию осложняла включенная на кухне плита.

Инцидент произошел во вторник, 5 сентября, на Вокзальной магистрали. На место выдвинулись представители Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

− Доступ обеспечен. Ребенок 2019 года рождения передан родителям, − говорится в сводке МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

Помощь врачей малышу не потребовалась. Почему ребенок остался один − не уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber