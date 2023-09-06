Была включена плита: в Новосибирске 4-летний ребенок оказался заперт в квартире

В Железнодорожном районе Новосибирска четырехлетний ребенок остался один в квартире. Фото: МАСС

В Железнодорожном районе Новосибирска четырехлетний ребенок остался один в квартире. Дверь оказалась заблокирована, ситуацию осложняла включенная на кухне плита.

Инцидент произошел во вторник, 5 сентября, на Вокзальной магистрали. На место выдвинулись представители Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

− Доступ обеспечен. Ребенок 2019 года рождения передан родителям, − говорится в сводке МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

Помощь врачей малышу не потребовалась. Почему ребенок остался один − не уточняется.

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