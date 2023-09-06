В Новосибирской области в старом диване у мусорки нашли труп мужчины. Фото: "Горсайт".

В Новосибирской области в Карасуке у мусорных баков нашли мертвого мужчину. Лежало тело в остатках от сломанного дивана. Очевидцы узнали в мертвом человеке соседа с улицы Тургенева – 49-летнего горожанина. Он любил выпить и нигде не работал.

Как пишет «Горсайт», соседи жалели умершего. Подкармливали его. Известно, что он был несколько раз судим. А проживал в квартире родственников на первом этаже пятиэтажки. Шумным не был. По словам жильцов, жил тихо, незаметно.

Причину гибели установят в СК. Там проводят проверку гибели мужчины.

– Следователи провели осмотр места происшествия, изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

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