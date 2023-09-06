Давка произошла в новосибирской школе в «Матрешкином дворе». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 6 сентября, в 217 школе в «Матрешкином дворе» Новосибирска произошла давка. Об этом рассказали родители учеников. Они сняли происходящее на видео.

На замыленных кадрах не разобрать лиц, но заметно столпотворение. Дети галдели, толкались и не могли разойтись. Произошло это, уверяют родители, из-за переполненности учебного заведения:

– Количество учеников младших классов зашкаливает. В коридоре не протолкнуться, – пожаловались родители в группе «Инцидент Новосибирск».

Ранее КП-Новосибирск писала о 215 школе в Ленинском районе. Туда в новом учебном году набрали целых 15 первых классов. В классах там учатся по 36 первоклашек. Такой большой набор связан с активной застройкой района.

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