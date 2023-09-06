В Новосибирске школьницу поймали на краже онигири

Фото: АБ ГВАРДИЯ

За последние два дня на охраняемых Агентством Безопасности объектах произошло 7 инцидентов с участием несовершеннолетних. В основном детей ловили на кражах.

4 сентября в 13.52 в Новосибирске «гвардейцами» была задержана 13-летняя девочка, похитившая из магазина суши, в 17.35 - два школьника 11 лет, укравшие шоколад и жевательную резинку, в 19.33 - мальчик, стащивший из супермаркета мармелад.

Во всех случаях на место происшествия вызывались родители школьников. В полицию никто из детей передан не был, всех отпустили после того, как ущерб от краж был возмещен. С задержанными проведены профилактические беседы о недопустимости воровства.

Вчера, 5 сентября, в поле зрения сотрудников Агентства Безопасности ГВАРДИЯ попали еще восемь несовершеннолетних нарушителей.

В 13.27 в одном из супермаркетов Кировского района охранник обратил внимание на двух мальчиков, долгое время стоявших возле витрины со сладостями и что-то усердно жующих. При ближайшем рассмотрении оказалось, что два приятеля в возрасте 11 и 12 лет уплетали разложенный на витрине мармелад. Денег у ребятишек не было, поэтому в магазин были вызваны родители задержанных, которым их и сдали.

Спустя два часа в этом же магазине охранник ГВАРДИИ задержал 15-летнюю девочку - она пыталась вынести из торгового зала без оплаты четыре рисовых сэндвича «Онигири». На просьбу сообщить номер телефона родителей школьница продиктовала номер своей подружки, поэтому врущую и ворующую девочку «гвардейцы» передали в восьмое отделение полиции Кировского района.

5 сентября в 19.32 сигнал тревоги поступил из аптеки на улице Чигорина. Прибывшим на вызов бойцам ГБР-11 работники пожаловались на мальчишек, которые, играя во дворе в мяч, могли разбить оконные стекла. Бойцы ГБР мягко поговорили с ребятишками и убедили их поменять место игры.

Этот же экипаж ГБР, прибыв вчера в 21.06 по сигналу тревоги в магазин на улице Тульской, задержал мальчишку примерно 5 или 6 лет, который хватал с витрины товары - чипсы, конфеты, шоколад - и тут же ел. На вопросы, кто он и откуда, мальчик стоически ничего не отвечал. По внешнему виду было понятно, что ребенок - беспризорник, поэтому его передали сотрудникам полиции.