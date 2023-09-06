Сибиряки готовы дольше копить деньги на вкладе

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Лидерами по данному показателю являются новосибирцы – они открыли долгосрочных вкладов на 1,5 миллиарда рублей – это в 26 раз больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте омские клиенты банка, которым одобрили в 15 раз больше заявок на открытие вклада, а «бронза» досталась жителям Томска с приростом в 14 раз.

Кроме того, специалисты отметили прирост вкладов на срок «от 2 до 3 лет», объем которого составил 420% от прошлогоднего количества и достиг 920 миллионов рублей. В некоторых регионах присутствия доля увеличения еще выше – так, в Красноярском, Новосибирском и Абаканском отделениях количество оформленных вкладов в 5, 6 и 7 раз соответственно больше, чем в прошлом году.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Мы видим, что в первую очередь изменения касаются сроков открытия вкладов. Для нас это несомненно хороший знак – люди нам доверяют и верят в нашу стабильность, будучи готовыми хранить свои накопления в отделениях банка как можно дольше. Мы в свою очередь стремимся отвечать им на это доверие, постоянно актуализируя нашу линейку продуктов, чтобы все больше социальных групп населения могли выполнить свои цели.