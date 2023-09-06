Аспирантка из Барнаула издала собственную книгу о магии и интригах

Книга наполнена приключениями и загадками. Фото: ast.ru

В сентябре этого года вышел фэнтези-роман под названием «Биврёст». Автор книги − аспирантка Алтайского государственного педагогического университета Ирина Клокова. Девушка пишет под псевдонимом Ирина Итиль.

В книге рассказывается о магической академии и приключениях по мотивам скандинавской и кельтской мифологии. Главная героиня романа − Локи Ангейя, поступает в эту академию, чтобы выяснить, кто убил ее родителей.

Другой герой − Кагерасу Гиафа, противостоит отцу, который не испытывает к нему любви, а также пытается бороться с собственными внутренними демонами.

− В воздухе витает загадка и интрига, а ложные пророчества лишь подогревают общее напряжение, − говорится в описании книги.

Примечательно, что молодая писательница начала свой путь с небольших фантастических рассказов, пишет «Алтапресс». Первые строки романа «Биврёст» появились в 2012 году, всего будет два тома, объединенных в дилогию «Ветви Иггдрасиля».

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