В Новосибирске в квартиру 83-летней пенсионерки нагрянула летучая мышь. Фото: стоп-кадр.

Новосибирскую пенсионерку напугала летучая мышь, внезапно залетевшая к ней в квартиру. Поймать нежданную гостью женщина 1940 года рождения в силу возраста не смогла. Поэтому обратилась к спасателям.

– Спасатели поймали летучую мышь и вечером выпустили в естественную среду обитания, – рассказали в МАСС.

В МАСС уточнили, что летучие мыши осенью часто залетают в открытые окна квартир. Так они ищут место для зимовки. Спасатели попросили не паниковать горожан, если им придется столкнуться с незваными гостями:

– Мышка не залетает с целью нанести вам вред, поэтому не стоит паниковать, нужно спокойно помочь животному оказаться в своей естественной среде обитания, – добавили в МАСС.

Спасатели рекомендовали ловить летучую мышь, когда она сидит на какой-то поверхности. В полете ее можно травмировать. Брать мышку нужно в перчатках или же, обернув руки плотным полотенцем.

– Спокойно приблизьтесь к сидящей летучей мыши, не забыв предварительно надеть плотные перчатки, и осторожно возьмите ее и поместите в коробку или накройте животное какой-нибудь просторной емкостью (например, коробкой из-под обуви). Потом возьмите плоскую картонку и осторожно просуньте ее между коробкой и поверхностью, на которой находится летучая мышь (стена, пол, потолок). Затем, удерживая картонку, плавно переверните коробку — летучая мышь окажется заключенной в коробке, – говорится в памятке от МАСС.

После того, как удастся поймать животное, нужно вынести коробку на балкон или на улицу. И дать мышке спокойно улететь на волю.

– Если летучая мышь не активна, следует ее «разогреть»: возьмите ее в руку (в перчатке) и подержите до момента, когда она начнет активно двигаться. После этого дайте ей возможность улететь, – заключили в МАСС.

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