В Новосибирске вдоль Сада Дзержинского сделают парковку

В октябре отремонтируют участок дороги протяженностью 800 метров. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске продолжают ремонтировать проспект Дзержинского. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На участке приведут в порядок дорогу и тротуары, создадут парковочные карманы вдоль Сада Дзержинского. Ход ремонта проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Градоначальник подчеркнул, что проспект Дзержинского – это одна из основных дорог столицы Сибири. В прошлом году был дан старт комплексному ремонту проспекта, начиная от Березовой рощи. В этом году реконструкция продолжилась на участке от улицы Королева.

Анатолий Локоть напомнил, что на ремонт проспекта Дзержинского от улицы Волочаевской до улицы Ползунова выделили дополнительные средства из областного бюджета.

− Комплекс работ включает ремонт проезжей части, тротуаров, обустройство парковочных карманов. Объект имеет для города большое значение: здесь располагается завод имени В. П. Чкалова, а также одно из любимых мест новосибирцев – Сад Дзержинского, − отметил глава города.

В октябре планируют отремонтировать участок дороги протяженностью 800 метров. По проекту рабочим предстоит заменить дорожное полотно, обустроить семь переездов через трамвайные пути, поднять смотровые и дождеприемные колодцы, сделать газоны и так далее. Далее, уже по отдельному проекту, нанесут дорожную разметку. Что касается парковки, то ее протяженность составит 240 метров.

На участке проспекта Дзержинского, где на данный момент ремонтируют теплосети, покрытие восстановят после окончания работ. В 2024 году запланирована реконструкция поворота на улицу Волочаевскую.

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