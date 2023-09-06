В Новосибирске открыли памятник Виктору Цою и муралы из фильма «Игла»

В работе художник использовал уголь, пастель и лак для дерева. Фото: Василий Каптырев

В Кировском районе Новосибирска появился сквер Виктора Цоя. Там установили памятник музыканту, а также создали муралы из советского художественного фильма «Игла».

Сквер расположен на улице Сибиряков-Гвардейцев. Впечатляющие изображения создал известный российский стрит-арт художник Василий Каптырев.

Изображения выглядят впечатляюще. Фото: Василий Каптырев

Реалистичные муралы художник показал на своей странице «ВКонтакте». Это изображения Цоя в разные периоды его жизни.

А вот портрет маленького Виктора Цоя. Фото: Василий Каптырев

В работе Василий использовал уголь, пастель и лак для дерева. Стоит отметить, что он еще не завершил роспись стен.

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