В Новосибирске открыли памятник Виктору Цою и муралы из фильма «Игла»

В работе художник использовал уголь, пастель и лак для дерева. Фото: Василий Каптырев
В Кировском районе Новосибирска появился сквер Виктора Цоя. Там установили памятник музыканту, а также создали муралы из советского художественного фильма «Игла».
Сквер расположен на улице Сибиряков-Гвардейцев. Впечатляющие изображения создал известный российский стрит-арт художник Василий Каптырев.
Изображения выглядят впечатляюще. Фото: Василий Каптырев
Реалистичные муралы художник показал на своей странице «ВКонтакте». Это изображения Цоя в разные периоды его жизни.
А вот портрет маленького Виктора Цоя. Фото: Василий Каптырев
В работе Василий использовал уголь, пастель и лак для дерева. Стоит отметить, что он еще не завершил роспись стен.
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