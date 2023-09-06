В Новосибирске 3-летний ребёнок запер бабушку на балконе. Фото: МАСС.

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Линейной 3-летний ребенок запер на балконе бабушку. Женщина не смогла открыть дверь. Пришлось вызывать спасателей.

– Спасатели, прибывшие на место, обнаружили, что ребенок находится один в квартире. Доступ женщины в квартиру обеспечили. Малыша передали бабушке, – говорится в сводке МАСС.

Известно, что один ребенок пробыл чуть больше 20 минут. За это время он не пострадал – помощь врачей ему не понадобилась.

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