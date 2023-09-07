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НовостиОбщество7 сентября 2023 0:00

Бррр, как холодно! В ночь на 7 сентября в Новосибирске будет +5 градусов

7 сентября в Новосибирске пройдет дождь и похолодает до +5
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирске сильно похолодает и будет идти дождь.

В Новосибирске сильно похолодает и будет идти дождь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске жутко похолодает. Ночью синоптики прогнозируют понижение температуры до +8 градусов, а в пригороде — до +5. Днем же будет теплее, около +15…+17 градусов.

— Ночью и днем пройдет небольшой дождь. Подует юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Холодно будет и по Новосибирской области: ночью до +3…+8, днем — до +13…+18. В отдельных районах пройдут дожди, а ветер усилится до 13 метров в секунду.

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