Разложившийся труп мужчины нашли в кустах в Новосибирской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Болотном в кустах на улице Степной был найден разложившийся труп. На него случайно наткнулись прохожие. Случившееся прокомментировали в СК РФ по Новосибирской области.

– Болотнинским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 54-летнего мужчины на территории города Болотное, – рассказали КП-Новосибирск в Следственном комитете.

Следователь осмотрел место происшествия. В данный момент в СК устанавливают причину гибели человека. Проводится проверка.

– По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – добавили в ведомстве.

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