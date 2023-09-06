Разложившийся труп мужчины нашли в кустах в Новосибирской области.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Болотном в кустах на улице Степной был найден разложившийся труп. На него случайно наткнулись прохожие. Случившееся прокомментировали в СК РФ по Новосибирской области.
– Болотнинским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 54-летнего мужчины на территории города Болотное, – рассказали КП-Новосибирск в Следственном комитете.
Следователь осмотрел место происшествия. В данный момент в СК устанавливают причину гибели человека. Проводится проверка.
– По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – добавили в ведомстве.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер