В Новосибирске мальчик на самокате повредил голову, угодив в яму во дворе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске 12-летний мальчик пострадал на придомовой территории. Произошло ЧП, когда ребенок катался на самокате. После инцидента родители школьника обратились в прокуратуру.

– Установлено, что на земельном участке, за содержание которого ответственно ТСЖ «На Донского», произошло обрушение асфальтового покрытия. В образовавшуюся яму во время прогулки ребенок попал колесом самоката и получил травмы, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

Прокуратура установила бездействие ТСЖ по поводу ремонта покрытия дороги во дворе. Ответственное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также исполняющий обязанности прокурора обратился с иском в суд, чтобы взыскать моральный вред в пользу пострадавшего ребенка с ТСЖ.

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