В Новосибирске авиакомпанию оштрафовали за отказ пассажирам в перелёте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске оштрафовали авиакомпанию «Сибирь» за отказ пассажирам в перелете. В ведомстве провели проверку. Она показала, что отказ был незаконным.

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в июне 2023 года авиакомпания незаконно отказала в перелете двум пассажирам, купившим билет на рейс «Новосибирск-Омск». Обосновали отказ превышением количества доступных мест на борту.

После проверки транспортной прокуратуры авиакомпанию привлекли к административной ответственности за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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